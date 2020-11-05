Минздрав объяснил причину ошибочных тестов на COVID-19

Вероятность неправильного анализа при ПЦР-диагностике на коронавирус возрастает из-за того, что пациенты попадают в стационар на поздних этапах развития заболевания.

Он заверил, что используемые на сегодняшний день в России тест-системы для ПЦР-тестирования на коронавирус зарегистрированы в установленном порядке и соответствуют лучшим мировым образцам. Авдеев назвал «золотым стандартом» в большинстве стран мира ПЦР-диагностику, поскольку она позволяет быстро и достоверно определить наличие вируса на слизистой носоглотки.

Ранее главный пульмонолог Минздрава сообщил , что 30-40 процентов тестов на коронавирус показывают неправильный результат. Он подчеркивал, что ошибки связаны с некачественно взятым материалом, а не качеством тестов.