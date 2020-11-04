Названы места «незаметного» заражения COVID-19

По его словам, в первую очередь представляет опасность пребывание в метро в час пик. "При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску", — подчеркнул Онищенко.

Также он призвал отказаться от лифтов в пользу лестниц, если это позволяет этажность дома, так как в этом случае риск заразиться существенно снижается.

"Еще одно опасное место — коммунальные квартиры, которые, к сожалению, у нас пока остаются. В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь", — рассказал бывший главный санитарный врач.

Онищенко добавил, что в число рискованных мест также можно включить эскалаторы и вагоны старых поездов, где нет автоматической системы проветривания.

Михаил Лебедев. При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора