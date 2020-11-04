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Стопкоронавирус.рф

Названы места, где можно «незаметно» заразиться коронавирусом 

РИА Новости 16 часов назад
Названы места «незаметного» заражения COVID-19
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал "Вечерней Москве", где можно "незаметно" заразиться коронавирусом.
По его словам, в первую очередь представляет опасность пребывание в метро в час пик. "При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску", — подчеркнул Онищенко.
Также он призвал отказаться от лифтов в пользу лестниц, если это позволяет этажность дома, так как в этом случае риск заразиться существенно снижается.
"Еще одно опасное место — коммунальные квартиры, которые, к сожалению, у нас пока остаются. В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь", — рассказал бывший главный санитарный врач.
Онищенко добавил, что в число рискованных мест также можно включить эскалаторы и вагоны старых поездов, где нет автоматической системы проветривания.
При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Геннадий Онищенко , Михаил Лебедев , Госдума , Роспотребнадзор , Вечерняя Москва , РИА Новости
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