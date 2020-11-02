Исследования будут проходить в нескольких регионах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Там добавили, что в настоящее время государственный научный центр «Вектор» производит вакцину для пострегистрационных испытаний.
Начало массовой вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» планируется в 2021 году. Об этом сообщил гендиректор новосибирского НИИ Ринат Максютов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
О регистрации второй российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» 14 октября объявил Владимир Путин. Первую вакцину зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, его назвали «Спутник V».