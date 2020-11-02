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Стопкоронавирус.рф

Первых добровольцев привьют вакциной «ЭпиВакКорона» в ноябре 

Говорит Москва и ещё 3 5 часов назад
Исследования будут проходить в нескольких регионах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Там добавили, что в настоящее время государственный научный центр «Вектор» производит вакцину для пострегистрационных испытаний.
Начало массовой вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» планируется в 2021 году. Об этом сообщил гендиректор новосибирского НИИ Ринат Максютов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
О регистрации второй российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» 14 октября объявил Владимир Путин. Первую вакцину зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, его назвали «Спутник V».
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Коронавирус , Видео , Владимир Путин , Роспотребнадзор , РИА Новости
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