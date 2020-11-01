Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников порассуждал о ситуации в западных странах в период второй волны пандемии коронавируса. В Telegram -канале он рассказал, что Европа «погрузилась во мрак» и привел в пример то, как Москва успешно справляется с вирусом без крайних мер.

«Помню название старого фильма: "Слава Богу не в Америке!" добавлю "и не в Европе!"» — отметил он.

По словам специалиста, для него загадка, почему богатейшие страны «просто схлопнулись, оказались недееспособны» в условиях эпидемии «не самой грозной инфекции».

Ведущий добавил, что Москва, столица страны, живет нормальной жизнью в пандемию, а все больницы, хоть и с нагрузкой, но работают.

«Это невероятно режет глаз приехавшим из Европы, погруженной просто во мрак!» — написал он.

Мясников заметил, что во Франции в настоящее время нельзя купить даже вакцину от гриппа. Он уверяет, что в России, наоборот, за лето подготовились ко второй волне: «строили госпитали, наращивали коечный фонд, наладили производство средств защиты, готовили врачей, создали вакцину».