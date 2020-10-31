Раскрыты два сценария по коронавирусу после праздников

Вирусолог Анатолий Альтштейн назвал два сценария развития эпидемии коронавируса после новогодних праздников. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, если россияне будут соблюдать во время каникул противоэпидемические меры, то тогда мы сможем остановить распространение заболевания. При этом он рассказал, что, если жители России «пойдут в разгул» и будут общаться без соблюдения предосторожностей, тогда в 2021 году страну будет ожидать новый всплеск коронавируса.

Доктор медицинских наук также добавил, что никаких дополнительных ограничений на время каникул вводить не требуется.

Ранее Альтштейн объяснил введение всеобщего масочного режима в России. По мнению вирусолога, его ввели в связи с тем, что власти решили отказаться от тотального карантина, но стремятся сдержать эпидемию коронавируса, которая продолжает развиваться. Специалист объяснил, что маски не дают стопроцентной защиты от заражения, но позволяют существенно снизить риск.