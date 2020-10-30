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Стопкоронавирус.рф

Названо условие победы над пандемией коронавируса 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, при каком условии можно будет победить пандемию коронавируса. Об это он рассказал РИА Новости.
Жемчугов отметил, что для установления пандемии необходима иммунная прослойка в 60% и выше. Это значит, что 60% населения должны получить иммунитет.

"Пандемия притормозится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60% и выше. После 70-80% — остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период. Поэтому ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, я думаю, что можно ждать лишь притормаживания, что, собственно, и происходит"

Эксперт высказался и о критериях оцени системы здравоохранения. По его мнению, о нем нужно судить по количеству погибших. Если их больше, это означает, что медицина не справляется.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван срок иммунитета у переболевших коронавирусом.
Коронавирус , Видео , Владислав Жемчугов , РИА Новости
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