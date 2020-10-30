Ещё
Далее:
Читайте также:
Мировые сериалы
Мировые сериалы Смотрите в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Эпидемиолог объяснила, когда заболевший COVID-19 максимально заразен 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Назван срок наибольшей заразности больного COVID-19
Фото: Lenta.ru
Заболевший COVID-19 является максимально заразным за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания, при этом становится заразным человек за три-четыре дня до появления симптомов, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

"Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна", — сказала Пшеничная.

Она уточнила, что инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц.

"Ношение масок — это наиболее эффективный и простой метод профилактики заболевания. Благодаря маске больной человек не распространяет вирусы. И в то же время она препятствует вдыханию вирусных частиц", — подчеркнула Пшеничная.

Видео дня. Привычки, которые гробят мышцы
Последние новости
Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Простой способ определить зараженного коронавирусом Простой способ определить зараженного коронавирусом Названы защищающие от коронавируса продукты Названы защищающие от коронавируса продукты
Комментарии
Коронавирус , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход один — закрывать города»
«Выход один — закрывать города»
Продукты, провоцирующие образование тромбов
Продукты, провоцирующие образование тромбов
Последствия коронавируса, которые остаются навсегда
Последствия коронавируса, которые остаются навсегда
«У нас ад»: Курган просит прислать военных медиков
«У нас ад»: Курган просит прислать военных медиков
Видео
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Почему врачи запрещают спать с мокрой головой
01:48
Почему врачи запрещают спать с мокрой головой
ЗОЖ
Что делать, чтобы не простудиться осенью
06:13
Что делать, чтобы не простудиться осенью
ЗОЖ
10 признаков скрытого авитаминоза
04:34
10 признаков скрытого авитаминоза
ЗОЖ
Привычки, которые гробят мышцы
09:01
Привычки, которые гробят мышцы
ЗОЖ
Найден способ заедать стресс правильно
06:12
Найден способ заедать стресс правильно
ЗОЖ
Кому нужно делать генетические тесты
06:02
Кому нужно делать генетические тесты
ЗОЖ
Привычки, которые уничтожают зубы
08:41
Привычки, которые уничтожают зубы
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение