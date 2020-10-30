Назван срок наибольшей заразности больного COVID-19

Заболевший COVID-19 является максимально заразным за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания, при этом становится заразным человек за три-четыре дня до появления симптомов, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.
"Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна", — сказала Пшеничная.
Она уточнила, что инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц.
"Ношение масок — это наиболее эффективный и простой метод профилактики заболевания. Благодаря маске больной человек не распространяет вирусы. И в то же время она препятствует вдыханию вирусных частиц", — подчеркнула Пшеничная.