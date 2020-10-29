"Это не пневмония! Это поражение легких, умирают от ARDS (Прим.ред. : острый респираторный дистресс синдром) и от цитокинового шторма, тромбозов. Ничего общего с пневмонией", — объясняет врач.
"Если вам ставят диагноз "пневмония" при covid-19, то и лечат этот диагноз! Но он неправильный!", — отметил Бриль.
"Арбидол, галавит, ингаверин, капли интерферона, вафарины — не являются лекарствами и не являются лечением какого-либо заболевания, включая COVID-19!
Препараты от спида, витамины, цинк, тамифлю, гидроксихлорхин, плаквенил, азитромицин — также не являются лечением COVID-19. "
"Легкая форма: сатурация 100-92 при комнатном воздухе, дыхательные движения 10-22 в минуту. Нет спутанности сознания и нет лихорадки с температурой выше 38.5 в течении нескольких дней.
Лечение легкой формы: обильное теплое питье, парацетамол, аспирин, ибупрофен, покой и дыхательная гимнастика!", — отмечает Бриль.
"Нужно сдавать общий анализ крови, биохимический, включая электролиты, Д-димер, общий анализ мочи!
Смотрим лейкоцитоз — если его нет, то смысла в антибиотиках НИКАКОГО!".