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Стопкоронавирус.рф

Израильский врач развеял российские мифы о коронавирусе 

Диана Товсепова 1 час назад
Популярный израильский врач и эксперт доказательной медицины Борис Бриль развеял мифы о коронавирусе, в которые верят люди в РФ и других государствах. "Рамблер" разбирался в тезисах специалиста из Израиля.
Так, Бриль утверждает, что коронавирус является системным заболеванием и "поражает легкие, но это не ПНЕВМОНИЯ!".

"Это не пневмония! Это поражение легких, умирают от ARDS (Прим.ред. : острый респираторный дистресс синдром) и от цитокинового шторма, тромбозов. Ничего общего с пневмонией", — объясняет врач.

Бриль считает, что в РФ ставят неправильный диагноз, не отличая пневмонию от вирусного поражения легких.

"Если вам ставят диагноз "пневмония" при covid-19, то и лечат этот диагноз! Но он неправильный!", — отметил Бриль.

При этом он объясняет, что вирусные заболевания не лечат антибиотиками, а принимать их для профилактики ни в коем случае нельзя.
Кроме того, Бриль пишет и о других популярных лекарствах:

"Арбидол, галавит, ингаверин, капли интерферона, вафарины — не являются лекарствами и не являются лечением какого-либо заболевания, включая COVID-19!

Препараты от спида, витамины, цинк, тамифлю, гидроксихлорхин, плаквенил, азитромицин — также не являются лечением COVID-19. "

Медик объясняет, что тяжесть болезни "измеряется сатурацией, количеством дыхательных движений, непрекращающейся лихорадкой, состоянием сознания".

"Легкая форма: сатурация 100-92 при комнатном воздухе, дыхательные движения 10-22 в минуту. Нет спутанности сознания и нет лихорадки с температурой выше 38.5 в течении нескольких дней.

Лечение легкой формы: обильное теплое питье, парацетамол, аспирин, ибупрофен, покой и дыхательная гимнастика!", — отмечает Бриль.

Медик считает, что для назначения антибиотиков нужно проверять пациента на лейкоцитоз:

"Нужно сдавать общий анализ крови, биохимический, включая электролиты, Д-димер, общий анализ мочи!

Смотрим лейкоцитоз — если его нет, то смысла в антибиотиках НИКАКОГО!".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация автора сохранены.
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Коронавирус , Видео
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