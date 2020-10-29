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Найдена связь между коронавирусом и инсультом 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Найдена связь между коронавирусом и инсультом
Фото: Lenta.ru
Ученые обнаружили связь между коронавирусом и инсультом. Группа специалистов из Кембриджского университета опубликовала результаты своих исследований в International Journal of Stroke.
Согласно информации исследователей, зараженные коронавирусом пациенты переживают инсульт в среднем на шесть лет раньше, чем остальные. Ученые также выяснили, что доля смертельных исходов при инсульте у людей с вирусом вдове выше, чем у обычных пациентов. Помимо этого, специалисты отмечают, что как минимум каждый сотый зараженный, попавший в больницу, сталкивается с инсультом.
Ранее врачи рассказали, что коронавирус может вызывать опасную гибель нейронов у пациентов, переболевших COVID-19 в легкой форме. На основе медицинских случаев, с которыми сталкивались более 70 медиков в Бразилии, ученые нашли новые последствия заражения коронавирусом для мозга. Оказалось, что COVID-19 может оказывать негативное воздействие на человеческий мозг, причем как у пациентов с тяжелой формой заболевания, так и бессимптомных больных.
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