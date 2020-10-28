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Названо условие стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названо условие стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ
Фото: РИА Новости
Сообщается, что фаза стабилизации ситуации с коронавирусом начнется, когда в течение восьми дней суточные показатели по заболеваемости и смертности будут стабильны, а индекс распространения инфекции не будет превышать единицу. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, как передает «Интерфакс».
Горелов рассказал, что на данный момент Россия находится в фазе роста, и поэтому говорить о стабилизации еще рано.
Известно, что на ход эпидемического процесса влияют такие факторы, как ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиков.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы условия, для лечения коронавируса дома.
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