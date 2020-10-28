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Стопкоронавирус.рф

16 202 новых случая коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 1 час назад
16 202 новых случая коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
16 202 новых случая коронавируса в 84 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Кроме того, зафиксировано 346 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 361 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперт рассказал о неуязвимых для коронавируса людях.
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