16 202 новых случая коронавируса выявлено в России 

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16 202 новых случая коронавируса в 84 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 346 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 361 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.