«Ковид сделал нас людьми с ограниченными возможностями»

Россияне делятся в Сети своими проблемами после того, как переболели ковидом. У многих уже давно отрицательные тесты на ковид, но симптомы, боли и плохое самочувствие сохраняется месяцами.

Как выяснил "Рамблер", многие "пост-ковидники" считают, что стали "людьми с ограниченными возможностями, потому как уже несколько месяцев после болезни не могут вернуться к нормальной жизни.

"Никто не верит просто, что можно столько времени болеть. Кто-то считает, что я зацикливаюсь, обращаю внимания много, Кто-то уверен, что вируса никакого нет.. Кто то наверное думает что я поехала кукушкой. А как у вас? Да и честно говоря, у меня тоже нет особого желания с кем-то встречаться, потому что в людных места я не ходок сейчас, долго гулять не могу… Начинаю понимать, как живут люди с ограниченными возможностями…", написала женщина, переболевшая коронавирусом полгода назад.

Многие поддержали женщину в комментариях, рассказав о проблемах, которые у них появились после коронавируса. Так, у многих появилась одышка, проблемы с сердцем, сосудами, суставами, желудочно-кишечным трактом, а кто-то стал еще и замечать реальные изменения в психике.

"Я тоже…с ограниченными возможностями. 3 месяца после болезни. Если не на работе — лежу. Сил нет. Вообще.

"Повезло", что сразу после больницы упала — разрыв связок голеностопа. Этим "оправдываю" свой почти постельный режим. Для других. Сама жду, когда же постковид закончится и хоть немного двигаться смогу"

"Та же история…

Самое главное…не обьяснишь, что ты болеешь…всем кажется, что ты зациклена, дома зависла…типа, я тебе сейчас развлекалочку скину…кароч, не понимает народ…не болевший…МЕНЯ…"

"Домашние и родственники не понимают совсем. А я каждый день молюсь, чтобы завтра проснуться здоровой и чтобы этот короновирус вообще исчез на земле. "

"Никто не хочет верить, что может быть так долго, что качает — то лучше, то хуже. Сегодня прошла 50 метров до аптеки и очень удивилась, что не хватает воздуха, что сердце выскакивает из груди. А уже восьмой месяц после ковида. Просто держитесь"

"Им не понятно каких чудовищных усилий мне сейчас стоит с дикими головными болями и не только все делать как и раньше (((Носить эту маску, в которой я не могу дышать после короны (((Ноль уважения ноль понимания. Общаются как со здоровой, но я себя такой не чувствую (((Голова очень тяжелая, постоянные боли и давит ((Когда это кончится не ясно. Остальные побочки тоже не полностью прошли"

"Ковид сделал нас людьми с ограниченными возможностями. Прошло четыре месяца после болезни, но я каждый день боюсь, что проявится новая побочка. По всему организму какие-то непрогнозируемые боли и жуткая слабость. ".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.