Раскрыты редкие симптомы коронавируса

Российский психолог Сергей Ланг, переболевший COVID-19 вместе со всей семьей, раскрыл редкие симптомы коронавируса, которые проявились у него во время заражения. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik

После заражения у него возникли проблемы с давлением, головная боль, а также ощущение паники. Кроме того, Ланг пожаловался на изматывающие перепады температуры тела.

«Температура была, как качели, то есть утром 37 градусов, через три часа 36 градусов, а еще через три часа опять 37,5. Получается очень изматывающая болезнь. И еще были бессонные ночи — ночью ломает и выкручивает»,

— поделился он.

Психолог признался, что последствия болезни сохранились и после выздоровления. Так, спустя три-четыре месяца после инфицирования Ланга постоянно мучает головная голь, а у его жены, которая перенесла COVID-19 в более тяжелой форме, изменились вкусовые ощущения.

«Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной. (…) У редких переболевших возникает искажение запахов»,

— добавил психолог. В целом состояние здоровье ухудшилось и стало не таким, как раньше, подытожил он.