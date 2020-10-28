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Переболевший COVID-19 россиянин раскрыл редкие симптомы коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 23 минуты назад
Раскрыты редкие симптомы коронавируса
Фото: Lenta.ru
Российский психолог Сергей Ланг, переболевший COVID-19 вместе со всей семьей, раскрыл редкие симптомы коронавируса, которые проявились у него во время заражения. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.
После заражения у него возникли проблемы с давлением, головная боль, а также ощущение паники. Кроме того, Ланг пожаловался на изматывающие перепады температуры тела.

«Температура была, как качели, то есть утром 37 градусов, через три часа 36 градусов, а еще через три часа опять 37,5. Получается очень изматывающая болезнь. И еще были бессонные ночи — ночью ломает и выкручивает»,

— поделился он.
Психолог признался, что последствия болезни сохранились и после выздоровления. Так, спустя три-четыре месяца после инфицирования Ланга постоянно мучает головная голь, а у его жены, которая перенесла COVID-19 в более тяжелой форме, изменились вкусовые ощущения.

«Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной. (…) У редких переболевших возникает искажение запахов»,

— добавил психолог. В целом состояние здоровье ухудшилось и стало не таким, как раньше, подытожил он.
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Коронавирус , ИА Sputnik
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