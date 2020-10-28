«Лекарства нет, остается только ждать и надеяться»

Жительница английского города Стоктон-он-Тис, графство Дарем, перенесла COVID-19 и призвала сограждан строго соблюдать все меры предосторожности. Она решила рассказать изданию The Mirror об ужасах болезни в надежде повысить уровень сознательности британцев.

В начале октября 56-летняя Джули Купер (Julie Cooper), работающая управляющей баром, начала жаловаться на переутомление и проблемы с дыханием. Она позвонила в скорую помощь, но ей отказали в госпитализации, так как синдромы были недостаточно серьезными. На следующий день ее все же госпитализировали и диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Она провела в больнице одну ночь.

Купер призналась, что вирус — худшее, что с ней когда-либо случалось.

«Это очень страшно, не знаешь, переживешь ли ты болезнь. Я пролежала в постели девять дней. У меня довольно высокий болевой порог, так что меня это действительно удивило»,

— рассказала она.

Больше всего ее поразило ощущение беспомощности врачей и пациентов перед болезнью.

«Вам либо станет лучше, либо вы попадете в реанимацию. Лекарства у них нет, остается только ждать и надеяться»,

— подчеркнула Купер.

Британка до сих пор страдает от проблем с дыханием. Когда Купер встает с постели, она чувствует слабость. Стоит ей дойти до туалета, у нее начинаются приступы кашля и одышка.

Купер считает, что заразилась от одного из посетителей бара. Она призвала всех носить маски, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции.