Подросток из американского города Лаббок, штат Техас, перенес редчайшее осложнение от новой коронавирусной инфекции и рассказал, как проходила его болезнь. Его историей поделилось издание The Mirror.

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В августе 2020 года 17-летний Закария Арредондо (Zechariah Arredondo) и три другие члена его семьи заболели COVID-19. Изначально, по словам матери подростка, у него вообще не было никаких симптомов. Однако через несколько недель юноше резко стало плохо, и его госпитализировали.

У пациента началась лихорадка, и температура тела поднялась выше 39 градусов по Цельсию. Он страдал от тошноты и диареи. Врачи диагностировали у него синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков. Из-за этого заболевания у юноши развилась сердечная недостаточность, и некоторое время он провел в реанимации.

«Я лежал там, и мне казалось, что я падаю. В какой-то момент я подумал, что мертв»,

— признался Арредондо. Его мать назвала то, что он выжил, настоящим чудом.

Сейчас подросток вернулся домой, восстанавливается и учится дистанционно.