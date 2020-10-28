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Стопкоронавирус.рф

Российские врачи назвали факторы риска при заражении COVID-19 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Названы факторы риска при заражении COVID-19
Фото: Lenta.ru
Российский врач-инфекционист Валерий Бесносенко в беседе с РБК назвал изыточную массу тела и сахарный диабет самыми опасными факторами при заражении коронавирусом.

«Они несут максимальный риск, следом за ними идут сердечно-сосудистые заболевания»,

— пояснил специалист. Он отметил, что данные о других факторах, которые влияют на течение болезни, недостаточно известны.
При этом заслуженный врач России, терапевт Александр Карабиненко отметил, что, если у человека с COVID-19 есть хронические заболевания, то главным фактором, который влияет на тяжесть развития коронавируса, является их стадия.

«Онкология, иммунодефициты, сердечная недостаточность, легочные болезни, сахарный диабет»,

— уточнил эксперт.
Он добавил, что говорить о том, что одно из заболеваний опаснее другого при коронавирусе, некорректно, поскольку все зависит от состояния человека и стадии его болезни.
У людей с алкогольной зависимостью при COVID-19 может ухудшиться состояние печени и сердца, добавил Карабиненко. По его словам, у таких пациентов ослаблена иммунная защита организма.
Кроме того, как считает главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко, особую опасность коронавирус может представлять для курильщиков.

«Они могут не знать о наличии болезни легких, но быть в группе риска»,

— уточнила она.
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Коронавирус , РБК
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