Названы факторы риска при заражении COVID-19

Российский врач-инфекционист Валерий Бесносенко в беседе с РБК назвал изыточную массу тела и сахарный диабет самыми опасными факторами при заражении коронавирусом.

«Они несут максимальный риск, следом за ними идут сердечно-сосудистые заболевания»,

— пояснил специалист. Он отметил, что данные о других факторах, которые влияют на течение болезни, недостаточно известны.

При этом заслуженный врач России, терапевт Александр Карабиненко отметил, что, если у человека с COVID-19 есть хронические заболевания, то главным фактором, который влияет на тяжесть развития коронавируса, является их стадия.

«Онкология, иммунодефициты, сердечная недостаточность, легочные болезни, сахарный диабет»,

— уточнил эксперт.

Он добавил, что говорить о том, что одно из заболеваний опаснее другого при коронавирусе, некорректно, поскольку все зависит от состояния человека и стадии его болезни.

У людей с алкогольной зависимостью при COVID-19 может ухудшиться состояние печени и сердца, добавил Карабиненко. По его словам, у таких пациентов ослаблена иммунная защита организма.

Кроме того, как считает главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко, особую опасность коронавирус может представлять для курильщиков.

«Они могут не знать о наличии болезни легких, но быть в группе риска»,

— уточнила она.