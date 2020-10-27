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Стопкоронавирус.рф

«Сползал по стене»: россияне рассказали, как обычные лекарства стали опасны после ковида 

Диана Товсепова 4 часа назад
После ковида россияне не выносят обычные лекарства
Фото: depositphotos.com
В одном из популярных сообществ в Сети россияне поделились своим неудачным опытом использования таблеток уже после выздоровления от ковида. Последствия этого были тяжелые.

"Пожилой мужчина 80 лет, перенесший ковид дома, без госпитализации, с 10 дневными скачками температуры до 38 (благодаря апиксабану уже наутро ушёл делирий и состояние дезориентаци и амнезии, скорая ехала трое суток) уже собрался было выйти на улицу сегодня.

И ЗАЧЕМ-ТО перед выходом решил первый раз посое болезни пшикнуть ИЗОКЕТ (который ему, еще здоровому рекомендовали летом от дискомфорта в сердце).

Итог — через минуту он бессознательно сползал по стене, зеленый, не понимающий что происходит и задыхающийся.

Дочка в панике дотащила его до дивана, усадила и он вздохнул. В побочных написано сердечный коллапс и прочие "радости". Но если до болезни он пил его и помогало, то в ПОСТКОВИД когда сосуды ослаблены это может быть просто критично…", — рассказала одна из пользовательниц Сети.

Оказалось, что привычные лекарства для людей, перенесших коронавирус стали опасными:

"У меня был период, когда привычные простые лекарства вызывали неадекватную реакцию, от валерьянки — усиливалось возбуждение, от омеза — начинались спазмы в голове и бешеная тахикардия. Я все потом принимала в микродозах, чтобы проверить реакцию организма. Пик по реакции наступал примерно через три часа"

"После ковид принимала интерферон, усилился аутоимунный ответ, васкулит. До сих пор проблемы проверяла несколько раз, а от него ли это — да от приёма "безобидных" капель начиналось жжение по всему телу по сосудам, лопались капиляры, усиливалось воспаление, васкулопатия. "

"Прием моего обычного триптофана вызвал тахикардию и высокое давление на 5 часов. Еле дышала все это время

Прием ацц в острый период помогал

Через месяца два вызвал ужасное состояние боль в груди и тяжело дышать было долго.. "

"После приема курантила, появилась сильнейшая мышечная боль и ломота, нехватка воздуха. Такая же реакция была на Аспаркам. До ковида эти препараты не вызывали никаких побочных…".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены
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