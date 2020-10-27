После ковида россияне не выносят обычные лекарства

Дочка в панике дотащила его до дивана, усадила и он вздохнул. В побочных написано сердечный коллапс и прочие "радости". Но если до болезни он пил его и помогало, то в ПОСТКОВИД когда сосуды ослаблены это может быть просто критично…", — рассказала одна из пользовательниц Сети.