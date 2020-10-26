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Врачи госпиталя, где умерли 13 больных, сообщали об отключении кислорода

Rostof.ruиещё 4
2 часа назад
Исполняющий обязанности главврача больницы 20 в Ростове-на-Дону в своей объяснительной сообщал о проблемах с подачей кислорода пациентам на ИВЛ, рассказала начальник Управления здравоохранения города Надежда Левицкая.
Чиновница сообщила, что перебои с подводом кислорода не фиксировались, и точно нельзя сказать, была ли утечка в процессе.
"По объяснительным, которые нам предоставила техническая служба — перебоя не было, но от и.о. руководителя лечебного учреждения поступила объяснительная, что перебои все-таки были", — сказала Левицкая "РБК-Ростов".
По ее словам, в расследованием инцидента занимаются следователи и прокуратура.
На прошлой неделе СМИ сообщили о смерти нескольких пациентов в ростовской больнице 20. В публикациях говорилось, что это произошло во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной и отметили, что эти данные проверят.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус,Росздравнадзор,Генпрокуратура РФ,
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