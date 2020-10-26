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Ученые заявили, что аспирин полезен в борьбе с COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Американские ученые из Мэрилендского университета заявили, что аспирин может быть полезен в уменьшении уровня смертности и борьбе с тяжелыми симптомами у пациентов с коронавирусом.
Эксперты провели исследование с участием 412 человек, у которых обнаружили COVID-19. Из них 314 пациентов не получали аспирин, а 98 — принимали жаропонижающее за семь дней до госпитализации или после поступления.
Как выяснилось, в ИВЛ нуждались 35,7% больных, которые употребляли лекарство. При этом среди тех, кому не назначили аспирин, этот показатель составил 48,4%.
Кроме того, ученые обнаружили, что препарат снизил риск необходимости в интенсивной терапии на 12,2%. Однако, по их мнению, необходимо провести дополнительные исследования, которые помогут установить причинно-следственную связь между применением аспирина и снижением повреждения легких и смертности у пациентов с коронавирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач рассказал, как проверить себя на COVID-19.
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Коронавирус , Видео
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