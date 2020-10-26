Первая волна коронавирусной инфекции затронула практически весь мир. Хуже всего ситуация обстоит в США и странах Европы, где количество заболевших и летальных исходов практически не становилось меньше даже летом.

Сейчас весь мир переживает второй всплеск распространения инфекции. Во многих странах снова запущены ограничительные меры, какие-то пока справляются без жестких локдаунов.

Медики рекомендуют по возможности уйти на самоизоляцию, меньше посещать места массовых скоплений людей, носить маски и перчатки. Прогулки на свежем воздухе же, наоборот, многие врачи считают полезными.

Тем не менее число новых случаев заболеваемости коронавирусом растет. При этом встречаются и те, кто подхватил инфекцию повторно. По словам врача-инфекциониста Ильи Акинфиева, риски заразиться что в первый раз, что во второй — равны. Чаще всего инфекции подвержены люди с сопутствующими патологиями.

«Что во второй, что в первый раз — одни и те же риски. Это наличие хронических болезней, таких как сахарный диабет, различные эндокринологические заболевания и лишний вес. Это основополагающие факторы, которые как раз и встретились в пандемию март-апрель-май, когда было большое количество заболевших. Сейчас среди людей, которые идут с осложнениями и тяжелыми пневмониями — это пожилые люди, а если мы говорим про молодых, то среди них это люди с повышенной массой тела и сахарным диабетом. Вот как на подбор»,

— прокомментировал ситуацию врач в интервью «Слово и Дело».

Специфических факторов риска повторно заболеть коронавирусом не появилось, отмечает инфекционист. При этом нельзя точно сказать, что второй случай коронавируса у одного и того же пациента будет тяжелее первого.

«Есть теория про гиперактивность иммунитета, когда при различных вирусных заболеваниях повторное заражение протекает тяжелее. Данный феномен обсуждался и про коронавирусную инфекцию, но пока еще повреждений никаких не было. В случаях повторного заболевания отмечается аналогичная картина, что и при первом. Повторно заболевают обычно те, кто весной перенес коронавирусную пневмонию — сейчас у них примерно такая же пневмония. То есть ситуация не хуже и не лучше, все то же самое»,

— резюмировал Акинфиев.

Скоро будет год, как коронавирус нового типа ходит по Земле. За это время было проведено множество исследований, разработана первая вакцина российского производства, но медикам до сих пор сложно судить о том, какие последствия чаще всего вызывает инфекция и насколько проблемы со здоровьем после болезни связаны с самой болезнью.

На нынешний момент известно, что у некоторых людей коронавирус вызывает после выздоровления депрессию, развитие болезней сердца и даже тромбов. Также существует риск получить фиброз легкого. Но точных статистических данных все еще нет.

Возможные побочные действия интоксикации из-за вируса важно вовремя предупредить, а значит — обследоваться после выздоровления. Среди необходимых анализов — кровь на антитела, общий анализ крови, анализ на коагулограмму. Важно следить за уровнем сахара в крови, за динамикой выздоровления с целью не допустить развития очага хронического воспаления.