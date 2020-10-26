В России массовая обязательная вакцинация от коронавируса не рассматривается, это решение может быть принято только в крайнем случае. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный во вторник, 27 октября.

По его словам, назначить обязательную вакцинацию в стране могут только в случае угрозы жизни большому числу людей. На сегодняшний день такой угрозы для населения нет, считает депутат.

— Обязательная вакцинация — это мера чрезвычайного характера. Это достаточно жесткое покушение на права человека, на его свободу решений. Пока еще цивилизованные страны к такому методу не прибегали, — сказал Куринный.

Он отметил, что любая прививка должна быть добровольной. На данный момент принимать решение об обязательной вакцинации невозможно, тем более пока нет препарата, подходящего всем, пишет радио Sputnik

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко , Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.