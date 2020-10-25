Россиянам назвали главные ошибки при ношении масок 

Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев перечислил главные ошибки россиян при ношении масок. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зайцева, маску не следует носить на подбородке, она должна закрывать нос и рот.

Эксперт также подчеркнул, что одну маску можно носить максимум несколько часов. При этом многие россияне носят одну и ту же маску неделями. По мнению врача, в данный момент люди используют маски не для защиты здоровья, а чтобы не получить штраф в общественном транспорте или в магазине.

Зайцев также посоветовал не трогать лицо, нос и глаза руками, если до этого вы держались за поручень, нажимали на кнопку домофона, лифта или банкомата.

Еще одна ошибка россиян — использование санитайзеров для рук в магазинах, торговых центрах и других общественных местах. Но самой главной ошибкой Зайцев назвал пренебрежение социальной дистанцией.