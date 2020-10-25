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Стопкоронавирус.рф

Россиянам назвали главные ошибки при ношении масок 

Мира Маркина 2 часа назад
Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев перечислил главные ошибки россиян при ношении масок. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Зайцева, маску не следует носить на подбородке, она должна закрывать нос и рот.
Эксперт также подчеркнул, что одну маску можно носить максимум несколько часов. При этом многие россияне носят одну и ту же маску неделями. По мнению врача, в данный момент люди используют маски не для защиты здоровья, а чтобы не получить штраф в общественном транспорте или в магазине.
Зайцев также посоветовал не трогать лицо, нос и глаза руками, если до этого вы держались за поручень, нажимали на кнопку домофона, лифта или банкомата.
Еще одна ошибка россиян — использование санитайзеров для рук в магазинах, торговых центрах и других общественных местах. Но самой главной ошибкой Зайцев назвал пренебрежение социальной дистанцией.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что опубликованы ежедневные данные о коронавирусе.
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Коронавирус , Видео , Владимир Зайцев
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