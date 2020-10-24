"99% звонков - звонки перепуганных насмерть людей"

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева во время прямого эфира в Instagram рассказала, что из-за вызванной коронавирусом паники медицинская система оказалась перегружена. Она также назвала симптомы, при наличии которых нужно вызывать скорую помощь.

«Паника, которая сегодня захватила всех, к сожалению, имеет трагические последствия», — сказала телеведущая. Она объяснила, что ежедневно в обычную поликлинику поступает от тысячи до двух тысяч вызовов, обслужить которые невозможно, скорая помощь тоже перегружена. «99 процентов звонков — это звонки перепуганных насмерть людей. В этой лавине без помощи остаются те, кому помощь действительно нужна»,

— отметила Малышева и добавила, что «паника сегодня парализовала здравоохранение».

Телеврач перечислила симптомы, при наличии которых необходимо вызвать скорую помощь: одышка, которая есть в состоянии покоя и которая не позволяет закончить предложение, температура выше 38,5 градуса, которую не снижают жаропонижающие средства, уровень насыщения крови кислородом менее 90 процентов, а также нарушение и потеря сознания.

«Если скорую будут вызывать только эти люди, мы сможем помочь тяжелым больным. Сегодня скорую вызывают все»,

— заключила Малышева и порекомендовала лечиться дома тем, кто может подняться на второй этаж без одышки, тем, у кого температура ниже 38,5 или температура, которая снижается жаропонижающими средствами, и тем, чей уровень насыщения крови кислородом составляет больше 94 процентов.