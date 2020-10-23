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Стопкоронавирус.рф

Эксперт рассказала, может ли в России удвоиться число заболевших COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Число заразившихся коронавирусом в России вряд ли достигнет 2% населения, однако планка 1,2-1,3% вполне достижима, заявила РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Ранее в пятницу число заболевших коронавирусом в РФ составило 1,481 миллиона человек. По данным Росстата, на 1 августа текущего года численность населения страны составляла 146,5 миллиона человек, таким образом, с COVID-19 столкнулись более 1% жителей России.
"Следующая цифра — 2%. Может ли число заболевших удвоиться? Чисто теоретически это возможно, если в субъектах с высокой численностью населения показатель Rt (коэффициент распространения инфекции) будет держаться на уровне 1,3 в течении достаточно продолжительного времени. Такого пока нет, к счастью. Но планка в 1,2-1,3% вполне достижима, с учетом того, что практически во всех субъектах показатель Rt пока превышает 1,0", — сказала она.
При этом собеседница агентства отметила, что при сохранении ежедневного числа заболевших на уровне 15 тысяч и коэффициенте распространения инфекции на уровне 1,08, количество зараженных может удвоиться примерно за 3 месяца.
По словам эксперта, число заболевших превысило 1% населения уже в 40 странах, при этом в 18 из них уже взята планка в 2%. Уже в 40 странах число заболевших превысило 1% населения, в том числе в 18 странах вирус поразил более 2% населения. "Свыше 3% населения пострадали в Панаме, Израиле, Андорре. Катар и Бахрейн — свыше 5%. Конечно, на фоне таких показателей, Россия по этому показателю занимает 46 место, может показаться, что ситуация не так опасна, но четвертое место в мире по числу зараженных и третье — по числу жертв пандемии — пока не внушает оптимизма", — подчеркнула Лебединская.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации сCOVID-19в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Видео , ВОЗ , РИА Новости
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