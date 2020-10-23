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Вирусолог оценил эффективность зимних перчаток для защиты от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 5 26 минут назад
Эффективность зимних перчаток в борьбе с ковид оценили
Фото: Lenta.ru
Вирусолог оценил эффективность зимних перчаток для защиты от коронавируса. Об этом рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев, передает РИА Новости.
По его словам, обычные матерчатые перчатки снижают вероятность заражения вирусом так же, как и резиновые. Тем не менее специалист отметил, что, если чесать в них нос, пользы от любых перчаток не будет. Лукашев также подчеркнул, что до сих пор до конца не изучена эффективность контактного пути передачи коронавируса, и поэтому сложно оценить, насколько велико значение перчаток.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат ГосдумыГеннадий Онищенкосравнил эффективность перчаток и антисептиков против коронавируса. Он отметил, что, если постоянно обрабатывать руки дезинфектантами, то можно убить всю микрофлору, а перчатки — способ проверенный. Депутат также подчеркнул, что не согласен с мнением о неэффективности использования перчаток против COVID–19.
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Коронавирус , РАН , РИА Новости
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