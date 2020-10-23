Многие россияне занимаются самолечением во время пандемии коронавируса и часто делают это неправильно, в то время как бездумное применение препаратов может нанести вред здоровью и усугубить состояние, рассказали «Газете.Ru» опрошенные специалисты.

Иммунолог Мария Польнер назвала одной из главных и распространенных ошибок бесконтрольный прием иммуномодуляторов. По ее словам, это может привести к развитию или обострению аутоиммунных заболеваний. Также многие используют местные антибиотики и антисептики в виде таблеток для рассасывания, в результате нарушается естественная микробиота слизистых оболочек, их защитные свойства снижаются, и вирусу легче проникнуть в организм.

«Буквально сегодня обращалась пациентка с грибковым поражением рта, кандидозом, образовавшимся от лечения такими препаратами», — уточнила медик.

При первых симптомах болезни пациенты нередко начинают принимать антибактериальные средства, из-за чего может развиться резистентность патогенных бактерий, которая в будущем серьезно осложняет лечение бактериальных заболеваний.

«Это приведет к устойчивости организма, внутренние микроорганизмы перестанут реагировать на средство, и мы уже никогда не сможем вылечить болезнь», — пояснила врач общей практики Анастасия Тараско.

Антибиотики опасны побочными реакциями, такими как тошнота, рвота, спазм бронхов и аритмия, добавил заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган . При этом такие медикаменты не помогают при вирусных инфекциях, но способны смазать клиническую картину заболевания, создавая проблемы лечащим врачам.

Каган подчеркнул, что принимать не стоит в том числе препараты с недоказанной эффективностью, среди которых арбидол, осельтамивир, гидроксихлорохин. «Необходимо помнить, что нельзя руководствоваться принципом "вреда не будет, а вдруг поможет?". Абсолютно безвредных медикаментов нет», — сказал он.

Вредными иногда оказываются даже витамины, если у человека нет их дефицита. Например, бесконтрольное потребление витамина D отражается на почках, витамин C в больших дозах провоцирует отеки, образование камней, нарушение работы поджелудочной железы, повышение лейкоцитов в крови.

Медики не рекомендуют употреблять и препараты природного происхождения — адаптогены. Так, женьшень работает накопительно, а если превышать дозу, то иммунитет не улучшится, зато возможно обострение имеющихся хронических болезней, сверхнагрузка на печень, почки и желудочно-кишечный тракт.