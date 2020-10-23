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Переболевшая коронавирусом женщина пожаловалась на странные последствия болезни 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Переболевшая COVID-19 пожаловалась на последствия
Фото: Lenta.ru
Жительница английского города Беркенхед, графство Мерсисайд, переболевшая COVID-19 в апреле, пожаловалась на странные последствия болезни. Ее слова приводит издание The Mirror.
32-летняя Тони Фрэнком (Toni Francom) очень тяжело перенесла новую коронавирусную инфекцию. Она семь недель боролась за свою жизнь в реанимации.
Даже после выписки и спустя полгода после госпитализации британка продолжает страдать из-за боли в легких, проблем с сердцем, странных запахов, хронической усталости и астмы. Время от времени она снова попадает в больницу из-за обострения симптомов.
«Я постоянно задыхаюсь, не раз уже заболевала легочными инфекциями и ложилась в больницу. COVID — это дьявол», — заявила пациентка. Она призналась, что из-за постоянных госпитализаций пропустила дни рождения двух своих детей.
Фрэнком — одна из тысячи британцев, страдающих от так называемого «долгого COVID» — формы новой коронавирусной инфекции, которая протекает долго и тяжело. Термин «долгий COVID» официально признан Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS).
Ранее сообщалось, что заразившаяся коронавирусом в марте 21-летняя студентка Университета Западного Лондона пожаловалась, что до сих пор не чувствует вкусов и запахов. Резкие запахи и парфюм сравнимы для нее с запахом гнили.
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