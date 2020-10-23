Переболевшая COVID-19 пожаловалась на последствия

Жительница английского города Беркенхед, графство Мерсисайд, переболевшая COVID-19 в апреле, пожаловалась на странные последствия болезни. Ее слова приводит издание The Mirror.

32-летняя Тони Фрэнком (Toni Francom) очень тяжело перенесла новую коронавирусную инфекцию. Она семь недель боролась за свою жизнь в реанимации.

Даже после выписки и спустя полгода после госпитализации британка продолжает страдать из-за боли в легких, проблем с сердцем, странных запахов, хронической усталости и астмы. Время от времени она снова попадает в больницу из-за обострения симптомов.

«Я постоянно задыхаюсь, не раз уже заболевала легочными инфекциями и ложилась в больницу. COVID — это дьявол», — заявила пациентка. Она призналась, что из-за постоянных госпитализаций пропустила дни рождения двух своих детей.

Фрэнком — одна из тысячи британцев, страдающих от так называемого «долгого COVID» — формы новой коронавирусной инфекции, которая протекает долго и тяжело. Термин «долгий COVID» официально признан Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS).