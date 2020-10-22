Россияне раскрыли, как лечат ковид в регионах

Жители российских регионов рассказывают в соцсетях об ужасающей ситуации с ковидом. На форумах столкнувшихся с болезнью — шквал отчаянных постов о том, как по всей стране за пределами Москвы людям приходится бороться за свою жизнь и бессильно наблюдать уход родных, не получивших обещанной властями медицинской помощи.

«Это чиновникам стоит только чихнуть — и вокруг все забегают, а мы, простые смертные, можем выжить только так», — пишут закалённые в боях с системой. Происходящее они часто описывают словами «коллапс» и «дурдом».

Anews собрал истории от первого лица.

«Пришлось бороться с теми, кто должен спасать»

Санкт-Петербург: «Тест (на ковид. — Anews) навряд ли сделают, если вы не из Москвы. У нас даже к детям с температурой до 38 скорая не приезжает».

Город Волжский, Волгоградская область: «У нас с температурой 39 не забирают, мест нет. И врача вызвать нереально. Больные идут в поликлинику и ждут в очереди от 3 до 5 часов».

Челябинск: «Сегодня простояли на ногах, "на свежем воздухе" — температура у мужа 38 — 6 часов на КТ по талону! Итог — 45% поражения лёгких и пожелание — идите домой и вызывайте скорую для госпитализации. До скорой, а вернее на 112 только, дозвонилась через 3 часа. Прошло ещё 3 часа — ждёмсс. Мужа неделю назад выписали из экстренной кардиологии… Как у Гайдара — нам бы только ночь продержаться, да день простоять».

Тульская область: «Мне пришлось обращаться в областной минздрав , чтобы мне дали направление хотя бы на рентген, который показал левостороннюю пневмонию. А КТ в дальнейшем подтвердила пневмонию двустороннюю. Лечение назначили тогда, когда у меня всё уже было дома. Короче, выжили, но пришлось бороться с теми, кто должен спасать. И это называется государство».

Ижевск: «У нас в Ижевске КТ не сделать ни платно (очередь до конца месяца), ни бесплатно, хотя температура неделю и одышка».

Дальний Восток: «И с одышкой, твари, не оказывают никакой помощи. У этих уродцев один бронхит для отговорки, чтобы отмахнуться. А то я не знаю, когда сердце, когда лёгкие».

Внутри временного ковидного госпиталя в Москве. Кадр видео «Москва 24»

Комментарии читателей Anews в фейсбуке подтверждают общую картину в регионах:

Сергей: «В Вологде то же самое. Роспотребнадзора звонка и предписания не дождаться, телефон всё время занят. Как оформить больничный без предписания, да никак! А на работе — 2 недели прогулов или за свой счёт, если повезёт! Бардак и враньё, что всё под контролем!»

Лариса: «Сейчас тётя лежит в больнице в Кузнецке, Пензенская область. Положили с инсультом и родственников в палату не пускали — карантин. А теперь у неё ковид и перевели в бокс с ковидниками. И теперь родственникам сказали — приходите и ухаживайте, у нас некому ухаживать ни за какие деньги. Идиотизм!»

«Всё за свой счёт. Все круги ада пройдены»

Минздрав и Роспотребнадзор обещали заболевшим бесплатные анализы и лекарства? Видимо, они живут в какой-то другой реальности.

Мордовия: «В Москве берут анализы на ковид бесплатно и выдают соответствующие лекарства тоже бесплатно, а посмотрите, что творится в регионах, в частности, в Мордовии. Это просто ужас. Полный бардак, а про бесплатные анализы и думать не приходится».

Нижний Новгород: «Лечилась дома, сейчас, правда, в госпиталь попала. Ходила так же в поликлинику, сначала домой не пришли, анализ от поликлиники бесплатный. Мне сказали, делается 7-10 дней. Когда я ухудшилась, сделали запрос в поликлинику, сказали, что не хватило материала и анализа не будет. Повторные тоже берет поликлиника бесплатно. КТ от поликлиники нет, если только задыхаешься по скорой отвезут на КТ. Лекарства не дали никакие, сами покупали. Никому, с кем сейчас лежу, бесплатно ничего не было».

Липецкая область: «ВСЁ СВОЁ! На скорой больничный не дали, на следующий день вызвала врача на дом, пошёл электронный больничный, но предыдущий день не вошёл в него — не передали в больницу сведения. Очень много денег уходит на лечение».

Белгород: «Мне не сделали тест, даже после подтвержденного у коллеги вируса. по скорой ездила, тест тоже не делали, сказали, если бы была пневмония и если ложиться в больницу, то тест положен. А так всё за свой счет. Все круги ада пройдены».

«И с этого дня начались мои мучения»

Жительница Кирова на грани срыва описала на ковид-форуме, как ее в больном состоянии гоняли по поликлиникам и часами сидеть в очередях, причём поначалу отказались сделать тест. В итоге за 2 недели она получила двустороннее поражение лёгких.

«Я начала болеть 30.09, поднялась t до 37,5, начали болеть глазные яблоки и ломить тело. На следующий день пошла на первичный приём, т.к. дозвониться до регистратуры было невозможно, а позвонив в колл-центр, я услышала: "Идите сами на приём, с такой температурой к вам никто не поедет". Пришла, рассказала врачу, а к температуре тогда присоединился небольшой кашель и пропало обоняние. В мазке мне отказали, т.к. "не всем же подряд его делать, у вас температура не такая и высокая"».

«В субботу после обеда у меня резко подскочила t до 38,5. И с этого дня начались мои мучения. Все выходные 38,5-39. В понедельник я 4 часа дозванивалась, чтобы вызвать врача, вызов приняли. И где-то около 15:00 она мне звонит и говорит: "А прибегай-ка сама, мазочек быстренько возьмём и всё!"»

С субботы до среды кировчанка ждала результат. За то время к симптомам добавились одышка, сильная слабость, потеря аппетита, температура 39. Врач по телефону рекомендовала провериться на пневмонию — за свой счёт. В пятницу пациентка 3 часа просидела в очереди на приём, чтобы только измерить кислород, затем провела все выходные дома с высокой температурой и одышкой.

«Скорая у нас не ездит или ездит через сутки-двое. Сегодня пришла в поликлинику и сразу пошла к заведующей, она мне дала направление на КТ, вызвала бригаду, меня свозили и тадаааам: двусторонняя полисегментарная пневмония, высокая вероятность пневмонии COVID-19, поражения лёгких до 20%, множественные двусторонние субплевральные уплотнения по типу матового стекла! А мест в больницах нет вообще. Звонили в три больницы — НЕТ! Я столько времени потеряла из-за вот этих горе-врачей, которым просто плевать, которым неохота ехать на вызов, ничё им не надо…» — сокрушается кировчанка.

«Я очень боюсь, — признаётся она. — Я ещё молодая, двое дочек, в начальной школе учатся».

Если вы ещё в сознании — скорая не приедет

На других форумах очевидцы подтверждают такое же отношение к заболевшим с симптомами ковида — вопреки всем инструкциям оперштабов, обещаниям властей и здравому смыслу.

Из отзывов:

«У нас полный этаж ковидных с пневмонией лечатся амбулаторно, ходят по 2 раза в неделю на приём, сидя при этом в очередях по 3-5 часов. Меня с больничного после 5 недель выписали с температурой 37,3 сказав: не стыдно вам так долго на работу не ходить… Так что вот так вот нас и лечат. Главное, что по статистике всё красиво и нет ни у кого никакого ковида, кроме тяжёлых в больнице. У всех остальных ОРВИ, бронхит или вирусная пневмония…»

«Я проконсультировалась со знакомыми медиками в Москве, лечащими ковид. Прислали схему лечения, но по ней надо лечить в стационаре. У нас этих лекарств врачи не знают. В стационар кладут, когда поражение лёгких более 50%. В общем, хождение по мукам. Страшно. Никто никому не нужен».

«Вызывала скорую — не поехали. Сказали: "Если потеряете сознание, тогда вызывайте". Если температура ниже 40 и поражение лёгких меньше 50%, просто не отправят бригаду. У коллеги умер муж, скорая не ехала до последнего. Когда приехали, была уже сатурация 70, а это необратимые для организма последствия. Ехали долго, оформляли долго и в итоге сразу в реанимацию его под ИВЛ, где муж коллеги благополучно отошёл в мир иной. Мужику было всего 35 лет. Забирают по скорой только самых тяжёлых, которым уже, увы, не помочь, а кому ещё помочь можно, оставляют дома загинаться».

«Абсолютная беспомощность в реальности»

Самые тяжёлые и страшные рассказы на ковид-форумах — о потере близких.

«Не передать словами, что на душе. Горькое осознание безграничной лжи, льющейся с экрана телевизора, и абсолютной беспомощности в реальности», — пишет жительница Волгоградской области, похоронившая маму, которой было 60 лет.

Вот так всё довели до трагического конца:

«Первые 3-4 дня было похоже на простуду: кашель и температура 37-38. Потом температура поднялась до 39,5 и появилась одышка. Вызвали скорую. Сказали — лёгкие чистые, похоже на трахеит, пейте антибиотик и лечитесь дома. Следующие два дня температура почти постоянно держалась на уровне 40. Мама с трудом разговаривала, была сильная одышка, и на спине спать уже не могла. Повторно вызвали скорую, просили о госпитализации. Врачи сделали укол тройчатки и велели обращаться к участковому врачу».

Дальнейшее было похоже на издевательство:

«На следующий день пытались вызвать врача в течение двух часов. Безнадёжно, трубку кидали на втором гудке. С температурой 39 отвезла маму в поликлинику. В очереди сидели 5! часов, хотя врач была в курсе тяжёлого состояния. Осмотр выявил подозрение на пневмонию, но для направления на госпитализацию нужно подтверждение — результат флюорографии. Флюорография только на следующий день, результаты — ещё через день. Двусторонняя полисегментарная пневмония. Далее — три часа ожидания, какая же больница согласится принять».

В итоге её мама еще неделю провела в госпитале, последние дни в реанимации, но её не спасли — «слишком большое поражение лёгких».

«Да, большинство молодых довольно легко переносят этот вирус, часто даже бессимптомно. Но вы не представляете, сколько пожилых людей умирает ежедневно. Их везут в больницы в один конец, потому что поздно…» — сокрушается женщина.

Из комментариев на другом форуме:

«А наши власти хвастаются "низкой смертностью". Хвастаются тогда, когда повсеместно больницы переполнены, а людей с пневмониями держат дома до упора, а потом, отчитываясь о ПОГИБШИХ, говорят: "поздно обратились"…»