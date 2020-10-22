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Малышева назвала «суперпродукты» против коронавируса 

РИА Новости 3 часа назад
Малышева назвала «суперпродукты» против COVID
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в своем Instagram три "суперпродукта", помогающих избежать осложнений при коронавирусной инфекции.
По словам медика, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, цинка и селена. Среди продуктов, особенно богатых этими веществами, Малышева выделила следующие:
  • печень трески,
  • сырые устрицы,
  • бразильский орех.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев коронавируса в мире превысило 40,8 миллиона, более 1,1 миллиона человек скончались.
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Коронавирус , Елена Малышева
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