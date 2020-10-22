Малышева назвала «суперпродукты» против COVID

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Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в своем Instagram три "суперпродукта", помогающих избежать осложнений при коронавирусной инфекции.

печень трески,

сырые устрицы,

бразильский орех. По словам медика, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, цинка и селена. Среди продуктов, особенно богатых этими веществами, Малышева выделила следующие:

По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев коронавируса в мире превысило 40,8 миллиона, более 1,1 миллиона человек скончались.