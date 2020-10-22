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Стопкоронавирус.рф

Врач заявил о предстоящем главном сражении с COVID 

РИА Новости 15 минут назад
Врач заявил о предстоящем главном сражении с COVID
Фото: depositphotos.com
Главный врач Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента Николай Витько считает, что главное сражение с коронавирусом еще впереди.
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил медикам государственные награды, среди награжденных — президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия и генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер.

"Безусловно, мы выиграли этот бой, но эта награда пока только аванс, потому что основное сражение еще впереди, и пожелаем нам всем успехов в этой борьбе", — сказал Витько на церемонии вручения госнаград медицинским работникам.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Коронавирус , Марк Курцер , Михаил Мишустин
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