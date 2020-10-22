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Стопкоронавирус.рф

Опубликованы ежедневные официальные данные по коронавирусу в России 

Стелла Шмель 2 часа назад
Опубликованы данные, актуальные на 22 октября, по статистике распространения коронавируса в РФ.
Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 290 летальных исходов. А полностью выздоровело 11 428 человек.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 242 летальных исхода, а выздоровело 1 107 988 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что названа болезнь, снижающая риск заражения коронавирусом.
Коронавирус , Видео
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