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Врач назвала снижающую риск заражения COVID-19 болезнь 

Lenta.ru и ещё 6 5 часов назад
Врач назвала снижающую риск заражения ковидом болезнь
Фото: Lenta.ru
Российский врач аллерголог-иммунолог Алла Рыжих в интервью радио Sputnik назвала болезнь, которая может снизить риск заражения COVID-19.
По ее словам, люди, страдающие аллергией, в меньшей степени подвержены вирусным и онкологическим заболеваниям. «Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)», — пояснила врач.
При этом специалист указала, что некоторые симптомы коронавируса могут совпадать с сезонными проявлениями аллергии. Если кашель и затрудненное дыхание появляются у человека не впервые, это может быть проявлением аллергического заболевания, которое обострилось с наступлением осенних холодов. Чтобы не спутать аллергические реакции и коронавирус, врач помоветовала обратиться к специалисту.
Ранее ученые обнаружили, что младенцы, рожденные осенью, более склонны к астме, аллергии и сенной лихорадке. Зачастую они провоцируют атопический марш — аллергические реакции, которые ведут к более серьезным заболеваниям. По мнению специалистов, это может быть связано с бактериальной средой. Ученые полагают, что аллергия появляется в младенчестве, когда сквозь сухую и потрескавшуюся кожу младенца проходят аллергены. В настоящее время ученые проверяют, действительно ли осенью кожа детей становится менее защищена.
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Коронавирус , ИА Sputnik
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