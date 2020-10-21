«Не могла ничего добиться и всех заразила»

В осеннюю волну коронавируса в России, согласно статистике, стало вдвое меньше бессимптомных больных. Если в апреле-мае таких было примерно половина (45-50%), то сегодня лишь около четверти.

Вдобавок даже относительно легкое течение часто сопровождается долговременной потерей или искажением обоняния вкуса . Уже одно это, по признаниям людей, сильно снижает качество жизни.

Впрочем, если пережил ковид дома и только потерял «нюх» — считай, ещё повезло. Потому что в группах в соцсетях для болеющих и переболевших простые россияне делятся реальными историями, которые доказывают одно: заболеть любой формой страшно и опасно. Причем для многих эти форумы становятся чуть ли ни единственной помощью и поддержкой.

«Чудятся запахи, которых нет, хожу по стенке»

Антон заболел в конце сентября и написал в один из ковид-пабликов в VK на 5-й день. Он рассказал, что с первого дня была ломота даже без температуры, со второго дня температура стала скакать с 37 до 37,8 и сразу на 100% пропали обоняние и вкус. Затем добавились головная боль, боли в животе и заложило нос.

«Болею сейчас. Пропал сон. Чудятся запахи, которых нет, ночью почудился запах дыма прям на секунду. Собственно, сегодня день 5, сейчас температура 37,3. Слабоооооость, не могу дойти до туалета — по стенке. Подскажите, у кого было подобное и что ждать. Кашля у меня нет, одышка — неясно, не могу ходить»,

— пишет он.

О невыносимой слабости сообщают многие.

«Я в больнице лежу. Боль в груди, тяжело дышать, нет обоняния и вкус пропал. 38,5 было 5 дней. Не было сил глаза открытыми держать. Очень страшно»,

— признается не назвавший себя пациент на другом открытом форуме по коронавирусу.

РИА Новости / Григорий Сысоев

А больше всего рассказывают про потерю обоняния — это настолько массовый симптом, что есть отдельные группы для ковидных пациентов, которые его испытывают.

Например, то, что рассказывает этот парень, вызвало шквал комментариев: «Как у меня, один в один»:

«При обычной простуде или гриппе такой сильной потери запахов никогда не было. Добавьте сюда чистый нос и отсутствие боли в горле — нонсенс для обычной простуды лично в моем опыте. Прыскал несколько духов и нюхал в упор — чувствуется только наличие испаряющегося спирта без возможности определить запах. Утешительный бонус: в туалете не чувствуешь никаких неприятных запахов. Вообще. Зато развивается перманентное ощущение "запаха" как будто растворителя вперемешку с нашатыркой».

«Хрипы страшные, внутри всё булькало»

Подробно описала пережитое Ильгиза из Пермского края, которая проболела целых два месяца, с конца июля по конец сентября.

«Друзья, вот я и дома. Мне кажется, всё позади. Но я ещё не могу сказать, что уже здорова на все сто. Вчера, когда я приехала домой, всё плакала. Кажется, вернулась с того света. Хотя, слава богу, я не лежала под ИВЛ».

Ильгиза считает, что ее болезнь обострилась и затянулась по вине местных врачей, которые в первый месяц отказывались тестировать её на ковид и признавать зараженной. В итоге лёгкие поначалу симптомы вылились в двустороннюю пневмонию и длительную госпитализацию.

«Началось с першения в горле. Кашель, температура небольшая — 37 с лишним. Дальше исчезло обоняние. Слабость просто зашкаливает. Пот ручьём. То голова раскалывается, то живот крутит. Штормит. Плюс у меня астма»,

— перечисляет бывшая пациентка.

По словам Ильгизы, больше 20 дней её «мурыжили». В ответ на предположения о ковиде «врач смеялась мне в лицо: "Что вы чушь несёте!"» Только потом её уже на скорой отвезли на КТ.

«В Перми КТ показала двухстороннюю пневмонию. Хрипы страшные, внутри всё булькало. Это уже подключилась астма. Могла только сидеть, лёжа задыхалась. Взяли мазок. На 3 день в больнице сказали, что анализ положительный. Перевели в центральную клиническую больницу. И только здесь, где-то на 5-6 день, я первый раз, полулёжа, смогла поспать».

Ильгиза переполнена благодарностью больничным врачам:

«Несмотря на очень сложную работу, в тяжёлой спецодежде, в которой тесно, жарко, а порой даже просто не хватает воздуха, они постоянно находились рядом, поддерживали и делали всё, чтобы спасти каждого».

«Процент поражения лёгких растёт с каждым днём»

Между тем, судя по рассказам, пугающее число заболевших вовсе не получают врачебной помощи или добиваются ее тяжелейшими усилиями. Становится понятно, как далеки от этой реальности наши чиновники и звезды, которые делятся своими ковидными историями в инстаграмах.

Артемия из Уфы пожаловалась, что ее маму-пенсионерку с сахарным диабетом, с температурой 39, симптомами ковида и 20-процентным поражением лёгких удалось госпитализировать только после упорного хождения по поликлиникам и серии звонков с жалобами в Роспотребнадзор в Москве и Уфе.

«На сегодняшний день мама в реанимации, состояние тяжёлое, врачи делают всё что могут, нам остается только молиться. Сама я тоже заболела, КТ— не могу попасть ни платно, ни бесплатно, задыхаюсь, температуры нет, но диабет — на инсулине. По совету знакомых, накупила кучу схемовых лекарств, пью, колю, но все пока безрезультатно, сдала анализ сама платно, результат только через 2 дня»,

— пишет она в VK.

Ей сочувствуют, но комментируют:

«Ваша история сейчас не исключение, а наоборот, типичное явление. В этой же группе люди пишут: не попасть в больницу, не едет скорая, не приходят врачи. Тестов и КТ не допросишься, и такая ситуация по всей стране! Люди обрывают телефоны, дозваниваются до Москвы, иногда это помогает чего-то добиться и то не факт. Так что сейчас спасение утопающих дело рук самих утопающих. Такие дела».

«Владимирская область — всё то же самое: ни скорой, ни врача, ни обследований, ни госпитализации. Звонить бесполезно — пинают туда сюда. Круг Ада, не меньше».

На других форумах — те же истории и крики души:

«Никто ни за что ответственности не несёт! Мне заведующая поликлиникой сказала: "Хотите тест? Звоните в Роспотребнадзор и требуйте, чтобы они прислали нам распоряжение, тогда мы придём к вам и сделаем тест". Время упущено было. А процент поражения лёгких растёт с каждым днём. Мне в больнице сделали КТ — при поступлении у меня было 25% и 45% поражения лёгких… а в больнице увеличилось до 65% поражения».

«У нас в Самарской области два раза в разные дни вызывали скорую с сильной одышкой, жжением во всей грудной клетке и температурой. Скорая внаглую ответила: не приедем и всё. Вы ж с нами разговариваете, значит дышать ещё можете. Звонила в министерство здравоохранения, они сказали: а какая вам разница? Ковид у вас или не ковид? Всё равно никто не знает как его лечить! И всё, им абсолютно пофиг на все жалобы!»

На фоне таких рассказов некоторые начинают даже стыдиться, что пытались добиться лечения при более сносном самочувствии:

«Эх… Ну ладно, возможно, всё ещё не так плохо. В нашем городе люди с тяжёлыми поражениями в абсолютно измученном состоянии добиваются госпитализации, а я ещё хожу и разговариваю».

«Скорая едет трое суток, я просто не дождусь…»

И всё же у большинства без своевременной врачебной помощи к тяжёлому самочувствию добавляется паника от незнания того, что делать, как спасаться. Ничего не остаётся, как просить советов у переболевших.

vk.com/coronareal

Надежда пишет:

«Стало хуже на 10-й день болезни, сделать глубокий вдох ещё сложнее, температура поднималась до 38,5. Ждала скорую всю ночь, она так и не приехала, а уже утро. Позвонила ещё раз, сказали, что вызовов очень много, но они приедут. Но сколько ещё ждать…»

Не понимая, что происходит, Надежда просит помощи у переболевших и знающих людей:

«Кто знает, сколько с такими симптомами вообще можно продержаться? Может, у кого-то было подобное… Такая температура — это значит, что началась пневмония? Состояние может продолжить ухудшаться? Можно ли хоть что-то сделать в домашних условиях, чтобы не начать совсем задыхаться? Вроде, когда на животе лежу, легче становится…»

Наконец, уже после визита врачей, Надежда смогла рассказать, как пережила период ожидания:

«Ночью мне стало совсем плохо, началась паническая атака, и я подумала, что это дистресс-синдром (дыхательная недостаточность при угрожающем жизни поражении лёгких. — Anews). Я стала лихорадочно звонить на горячую линию и спрашивать, что мне делать в такой ситуации, ведь если скорая едет трое суток, то я просто не дождусь… Не помню, что именно сказал оператор, но суть в том, что ничем не может помочь… У меня сознание словно помутилось, тем более до этого я не спала двое суток. Казалось, что сердце останавливается, так как возникла аритмия».

Заболевшим придает сил, что незнакомые люди на форуме отзываются, делятся своими историями, а главное — не оставляют в беде, продолжают спрашивать: «Вы там как?» — и стараются настроить, что «всё будет хорошо».

«Не могла ничего добиться и всех заразила»

Кстати, когда власти обвиняют народ в росте эпидемии из-за несоблюдения мер, им стоило бы почитать такие форумы.

Там просто море рассказов о том, как сами же поликлиники, особенно в регионах, заставляют больных с симптомами самостоятельно приходить сдавать мазки, ездить на КТ, обивать пороги больниц с просьбой о госпитализации. При этом чаще всего заболевшие вынуждены часами стоять в очередях, нередко прямо на улице, в холоде. Это уже не говоря о поездках в общественном транспорте.

«Что больше всего меня потрясло. Нам дали направление на КТ в больницу, которая находится от нас на другом конце города, и предупредили, что добираться туда надо самим, на общественном транспорте (!) или на такси. Это как в мультике про богатырей: пускай идёт дед и Моисей — дед уже старый, а Моисея не жалко! Вот и таксистов, видимо, не жалко, не говоря уж о народе в трамвае. Ну а совет надеть ДВЕ маски выглядел в этой ситуации уж совсем издевательски».

Другая переболевшая участница сообщества признается: