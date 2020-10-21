«Не могла ничего добиться и всех заразила»

«Чудятся запахи, которых нет, хожу по стенке»
«Болею сейчас. Пропал сон. Чудятся запахи, которых нет, ночью почудился запах дыма прям на секунду. Собственно, сегодня день 5, сейчас температура 37,3. Слабоооооость, не могу дойти до туалета — по стенке. Подскажите, у кого было подобное и что ждать. Кашля у меня нет, одышка — неясно, не могу ходить»,
О невыносимой слабости сообщают многие.
«Я в больнице лежу. Боль в груди, тяжело дышать, нет обоняния и вкус пропал. 38,5 было 5 дней. Не было сил глаза открытыми держать. Очень страшно»,
«При обычной простуде или гриппе такой сильной потери запахов никогда не было. Добавьте сюда чистый нос и отсутствие боли в горле — нонсенс для обычной простуды лично в моем опыте. Прыскал несколько духов и нюхал в упор — чувствуется только наличие испаряющегося спирта без возможности определить запах. Утешительный бонус: в туалете не чувствуешь никаких неприятных запахов. Вообще. Зато развивается перманентное ощущение "запаха" как будто растворителя вперемешку с нашатыркой».
«Хрипы страшные, внутри всё булькало»
«Друзья, вот я и дома. Мне кажется, всё позади. Но я ещё не могу сказать, что уже здорова на все сто. Вчера, когда я приехала домой, всё плакала. Кажется, вернулась с того света. Хотя, слава богу, я не лежала под ИВЛ».
«Началось с першения в горле. Кашель, температура небольшая — 37 с лишним. Дальше исчезло обоняние. Слабость просто зашкаливает. Пот ручьём. То голова раскалывается, то живот крутит. Штормит. Плюс у меня астма»,
«В Перми КТ показала двухстороннюю пневмонию. Хрипы страшные, внутри всё булькало. Это уже подключилась астма. Могла только сидеть, лёжа задыхалась. Взяли мазок. На 3 день в больнице сказали, что анализ положительный. Перевели в центральную клиническую больницу. И только здесь, где-то на 5-6 день, я первый раз, полулёжа, смогла поспать».
«Несмотря на очень сложную работу, в тяжёлой спецодежде, в которой тесно, жарко, а порой даже просто не хватает воздуха, они постоянно находились рядом, поддерживали и делали всё, чтобы спасти каждого».
«Процент поражения лёгких растёт с каждым днём»
«На сегодняшний день мама в реанимации, состояние тяжёлое, врачи делают всё что могут, нам остается только молиться. Сама я тоже заболела, КТ— не могу попасть ни платно, ни бесплатно, задыхаюсь, температуры нет, но диабет — на инсулине. По совету знакомых, накупила кучу схемовых лекарств, пью, колю, но все пока безрезультатно, сдала анализ сама платно, результат только через 2 дня»,
«Ваша история сейчас не исключение, а наоборот, типичное явление. В этой же группе люди пишут: не попасть в больницу, не едет скорая, не приходят врачи. Тестов и КТ не допросишься, и такая ситуация по всей стране! Люди обрывают телефоны, дозваниваются до Москвы, иногда это помогает чего-то добиться и то не факт. Так что сейчас спасение утопающих дело рук самих утопающих. Такие дела».
«Владимирская область — всё то же самое: ни скорой, ни врача, ни обследований, ни госпитализации. Звонить бесполезно — пинают туда сюда. Круг Ада, не меньше».
«У нас в Самарской области два раза в разные дни вызывали скорую с сильной одышкой, жжением во всей грудной клетке и температурой. Скорая внаглую ответила: не приедем и всё. Вы ж с нами разговариваете, значит дышать ещё можете. Звонила в министерство здравоохранения, они сказали: а какая вам разница? Ковид у вас или не ковид? Всё равно никто не знает как его лечить! И всё, им абсолютно пофиг на все жалобы!»
«Эх… Ну ладно, возможно, всё ещё не так плохо. В нашем городе люди с тяжёлыми поражениями в абсолютно измученном состоянии добиваются госпитализации, а я ещё хожу и разговариваю».
«Скорая едет трое суток, я просто не дождусь…»
«Стало хуже на 10-й день болезни, сделать глубокий вдох ещё сложнее, температура поднималась до 38,5. Ждала скорую всю ночь, она так и не приехала, а уже утро. Позвонила ещё раз, сказали, что вызовов очень много, но они приедут. Но сколько ещё ждать…»
«Кто знает, сколько с такими симптомами вообще можно продержаться? Может, у кого-то было подобное… Такая температура — это значит, что началась пневмония? Состояние может продолжить ухудшаться? Можно ли хоть что-то сделать в домашних условиях, чтобы не начать совсем задыхаться? Вроде, когда на животе лежу, легче становится…»
«Ночью мне стало совсем плохо, началась паническая атака, и я подумала, что это дистресс-синдром (дыхательная недостаточность при угрожающем жизни поражении лёгких. — Anews). Я стала лихорадочно звонить на горячую линию и спрашивать, что мне делать в такой ситуации, ведь если скорая едет трое суток, то я просто не дождусь… Не помню, что именно сказал оператор, но суть в том, что ничем не может помочь… У меня сознание словно помутилось, тем более до этого я не спала двое суток. Казалось, что сердце останавливается, так как возникла аритмия».
«Не могла ничего добиться и всех заразила»
«Что больше всего меня потрясло. Нам дали направление на КТ в больницу, которая находится от нас на другом конце города, и предупредили, что добираться туда надо самим, на общественном транспорте (!) или на такси. Это как в мультике про богатырей: пускай идёт дед и Моисей — дед уже старый, а Моисея не жалко! Вот и таксистов, видимо, не жалко, не говоря уж о народе в трамвае. Ну а совет надеть ДВЕ маски выглядел в этой ситуации уж совсем издевательски».
«Я вот всех заразила. Согласна, что государству пофиг. Не могла добиться ни анализа, ни врача на дом, сказала при вызове, что у меня напрочь пропало обоняние, но мне сказали приходить, и 2,5 часа я просидела в общей очереди, чтоб услышать что у меня ОРВИ, и дали больничный на 3 дня. Через 3 дня звонили и спрашивали: почему вы не пришли? Но я была уже в больницах. На КТ не попасть. Дурдом, короче. Везде говорят, что ковид, потому что мы в метро без маски ездим, но проблема явно глубже…»