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Врач подсказал необычный способ защиты от коронавируса 

РИА Новости 24 минуты назад
Врач назвал необычный способ защититы от COVID-19
Фото: РИА Новости
Иммунолог Владимир Болибок в беседе с NEWS.ru рассказал о приеме, позволяющем бороться с нарушителями социальной дистанции в супермаркетах.
По словам медика, очереди на кассах во время пандемии коронавируса представляют особую опасность. Чтобы избежать приближения других покупателей, Болибок рекомендовал ставить тележку с продуктами позади себя.
Кроме того, врач посоветовал уделить внимание дезинфекции рук. Лучше всего это сделать перед тем, как начать складывать покупки в пакет, так как обработка антисептиком поможет снизить количество вирусных частиц на принесенных домой продуктах. Медик также рекомендовал мыть или протирать упаковки купленных товаров дома.
В России за последние сутки число заболевших COVID-19 возросло на 15 700. Общее число пациентов с коронавирусом превысило 1,4 миллиона. Скончались 24 952 пациента, более миллиона человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации сCOVID-19в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
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