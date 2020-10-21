Врач назвал необычный способ защититы от COVID-19

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с NEWS.ru рассказал о приеме, позволяющем бороться с нарушителями социальной дистанции в супермаркетах.

По словам медика, очереди на кассах во время пандемии коронавируса представляют особую опасность. Чтобы избежать приближения других покупателей, Болибок рекомендовал ставить тележку с продуктами позади себя.

Кроме того, врач посоветовал уделить внимание дезинфекции рук. Лучше всего это сделать перед тем, как начать складывать покупки в пакет, так как обработка антисептиком поможет снизить количество вирусных частиц на принесенных домой продуктах. Медик также рекомендовал мыть или протирать упаковки купленных товаров дома.

В России за последние сутки число заболевших COVID-19 возросло на 15 700. Общее число пациентов с коронавирусом превысило 1,4 миллиона. Скончались 24 952 пациента, более миллиона человек выздоровели.