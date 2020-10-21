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Мясников перечислил четыре вида коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал все известные типы коронавирусной инфекции. Об этом она рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как сообщают РИА Новости.
Каждый из типов отличается тем, как вирус переносится людьми. В классификацию Мясникова входят несколько сценариев: бессимптомное течение болезни, сопровождение симптомами ОРЗ, осложнения в виде нетяжелой пневмонии и агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией.
Известно, что первый вариант практически безопасен для пациента, а последний считается крайне опасным для людей с хроническими заболеваниями.
Ранее «Рамблер» писал о том, что выяснилось, кому не поможет вакцина от COVID-19.
Коронавирус , Видео , Александр Мясников , РИА Новости
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