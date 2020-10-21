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Российский врач описал порядок действий при появлении температуры из-за COVID-19 

Lenta.ru 3 часа назад
Температуру до 38,5 градуса при заболевании COVID-19 нужно не сбивать, а терпеть. Это оптимальная температура для борьбы с инфекцией. Такой порядок действий описал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентстваВладимир Никифоров в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
«Высокая температура — это признак инфекции, признак болезни, но это и признак того, что организм борется. (…) Нужно терпеть, болеть… Если уже выше этих показателей, значит, как говорится, что-то пошло не по резьбе», — сказал медик.
Никифоров подчеркнул, что коронавирус воспринимается организмом как обычный ОРВИ, поэтому и правила на него распространяются такие же. При сбивании температуры, по его словам, иммунная система человека «получает подзатыльник, который ей совершенно не нужен».
Вместе с тем Никифоров отметил, что в некоторых случаях понижать температуру все-таки разрешается. В частности, если речь идет о детях, которые плохо переносят такое состояние, отступить от правил можно.
Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев дал россиянам советы по выявлению и лечению коронавируса. Он, в частности, призвал не лечиться противовирусными средствами при подтвержденном COVID-19 без рекомендации врача, поскольку многие препараты токсичны и имеют тяжелые побочные эффекты.
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Коронавирус , Видео , Владимир Никифоров , Федеральное медико-биологическое агентство , Радиостанция "Говорит Москва"
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