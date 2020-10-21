«Высокая температура — это признак инфекции, признак болезни, но это и признак того, что организм борется. (…) Нужно терпеть, болеть… Если уже выше этих показателей, значит, как говорится, что-то пошло не по резьбе», — сказал медик.

Никифоров подчеркнул, что коронавирус воспринимается организмом как обычный ОРВИ, поэтому и правила на него распространяются такие же. При сбивании температуры, по его словам, иммунная система человека «получает подзатыльник, который ей совершенно не нужен».

Вместе с тем Никифоров отметил, что в некоторых случаях понижать температуру все-таки разрешается. В частности, если речь идет о детях, которые плохо переносят такое состояние, отступить от правил можно.