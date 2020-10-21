Назван способ обезопасить ручную кладь в самолете

Эксперт рассказал, как обезопасить ручную кладь от COVID-19 на борту самолета.
“Вам будет полезно взять с собой небольшой флакон дезинфицирующего спрея, чтобы использовать его для ручной клади, дорожного пледа или подушки”,
— посоветовал генеральный директор британской сети прачечных и химчисток.
Эксперт напомнил: важно, чтобы этот флакон был объемом не более 100 миллилитров, — только в этом случае его позволят взять на борт. Спрей также пригодится для очистки любых зон отдыха и столов.
Кроме того, специалист рассказал, как правильно обработать чемодан:
"Обрызгайте свой чемодан дезинфицирующим средством, не смывая его. Если внешняя часть — это ткань, обильно обработайте ее и дайте спрею впитаться. Для пластика можно использовать чистую тряпку, чтобы нанести раствор. Не забудьте обработать и ручки".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыт способ упаковать максимум вещей в ручную кладь без перевеса.