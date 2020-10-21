Назван способ обезопасить ручную кладь в самолете

Эксперт рассказал, как обезопасить ручную кладь от COVID-19 на борту самолета.

“Вам будет полезно взять с собой небольшой флакон дезинфицирующего спрея, чтобы использовать его для ручной клади, дорожного пледа или подушки”,

— посоветовал генеральный директор британской сети прачечных и химчисток.

Эксперт напомнил: важно, чтобы этот флакон был объемом не более 100 миллилитров, — только в этом случае его позволят взять на борт. Спрей также пригодится для очистки любых зон отдыха и столов.

Кроме того, специалист рассказал, как правильно обработать чемодан: