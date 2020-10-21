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Назван способ обезопасить ручную кладь в самолете от COVID-19 

Мира Маркина 4 часа назад
Назван способ обезопасить ручную кладь в самолете
Фото: depositphotos.com
Эксперт рассказал, как обезопасить ручную кладь от COVID-19 на борту самолета.

“Вам будет полезно взять с собой небольшой флакон дезинфицирующего спрея, чтобы использовать его для ручной клади, дорожного пледа или подушки”,

— посоветовал генеральный директор британской сети прачечных и химчисток.
Эксперт напомнил: важно, чтобы этот флакон был объемом не более 100 миллилитров, — только в этом случае его позволят взять на борт. Спрей также пригодится для очистки любых зон отдыха и столов.
Кроме того, специалист рассказал, как правильно обработать чемодан:

"Обрызгайте свой чемодан дезинфицирующим средством, не смывая его. Если внешняя часть — это ткань, обильно обработайте ее и дайте спрею впитаться. Для пластика можно использовать чистую тряпку, чтобы нанести раствор. Не забудьте обработать и ручки".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыт способ упаковать максимум вещей в ручную кладь без перевеса.
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