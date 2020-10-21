Вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ura.ru назвал категорию людей, которым не поможет вакцина против COVID-19.
По словам эксперта, вакцинация может оказаться бесполезной у людей с иммунодефицитом. Данная проблема связана с трудностями в выработке антител.
Альштейн также подчеркнул, что разделить людей на конкретные группы по способности вырабатывать иммунитет к заболеваниям довольно сложно:
"Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает".
Медик также усомнился в информации о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртным.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что российскую вакцину от COVID-19 тестируют на пожилых.