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Гинцбург перечислил группы людей с низкой выработкой антител к COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
Названы люди с низкой выработкой антител к COVID-19
Фото: Sputnik
Разработчик "Спутника V" посоветовал отказаться от алкоголя в период вакцинации, поскольку спирт негативно сказывается на выработке организмом антител к вирусу. Также на реакцию организма на препарат влияет возраст пациентов. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости.

"Разумно можно, но кто в день выпивает по полстакана или стакан виски, у тех очень трудно индуцировать нормально протективный иммунный ответ. Для тех, кто хочет провакцинироваться, нужна антиалкогольная кампания", — подчеркнул он.

Гинцбург добавил, что отрицательно на выработку антител влияет любые спиртные напитки, включая вино и пиво.
Помимо этого он рассказал, что у пожилых людей антитела к COVID-19 после вакцинации вырабатываются хуже, чем у молодых. Это обусловлено менее активной реакцией иммунной системы. При этом Гинцбург подчеркнул, что побочные эффекты никак не зависят от возраста пациентов.
В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V", созданную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в две недели.
В мире число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 40 миллионов. Жертвами пандемии стали свыше 1 миллиона 114 тысяч человек.
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Коронавирус , Александр Гинцбург , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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