Ополаскиватели для рта помогают в борьбе с COVID

Ученые Медицинского колледжа Пенсильвании в США провели исследование, в ходе которого они протестировали несколько ополаскивателей для рта и носоглотки на их способность инактивировать коронавирусы человека, схожие с SARS-Cov-2. Результаты опубликованы в пресс-релизе учебного заведения, об этом сообщает Lenta.ru.

Как оказалось, пероральные антисептики и жидкости для полоскания рта способны инактивировать коронавирусы человека. В состав ополаскивателей входили процентный раствор детского шампуня, перекись водорода и другие антисептические растворы. Выяснилось, что процентный раствор детского шампуня уничтожает 99,9 процентов вируса.