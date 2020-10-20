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Российский врач рассказал о характерном для детей симптоме коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Врач раскрыл характерный для детей симптом ковид
Фото: Lenta.ru
Характерный в большей степени для детей симптом коронавируса — сыпь на коже. Об этом рассказал член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин, передает NEWS.ru.
Кондрахин объяснил, что сыпь появляется по всему телу, но в основном страдают ноги и ступни. Обычно она не чешется, но может оставлять чувство жжения в течение всего периода болезни, и при этом часто не возникает кашель или температура. Поле этого у ребенка может начаться диарея — в раннем возрасте она тоже характерна для COVID-19, объяснил специалист.
По словам терапевта, стоит насторожиться, если одновременно возникнут и сыпь, и диарея. Он указал, что родители могут спутать сыпь с потницей, особенно из-за теплой одежды, а диарею считают признаком ротавируса, который действительно часто встречается у детей в холодный сезон. Он посоветовал следить за симптомами и незамедлительно обращаться к врачу.
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