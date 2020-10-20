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Ополаскиватели для рта оказались полезными в борьбе с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Ополаскиватели для рта помогут в борьбе с ковид
Фото: Lenta.ru
Ученые Медицинского колледжа Пенсильвании в США выяснили, что пероральные антисептики и жидкости для полоскания рта способны инактивировать коронавирусы человека. Результаты, о которых сообщается в пресс-релизе учебного заведения, показывают, что некоторые из этих средств могут оказаться полезными в снижении вирусной нагрузки SARS-CoV-2 в ротовой полости после заражения.
Исследователи протестировали несколько ополаскивателей для рта и носоглотки на их способность инактивировать коронавирусы человека, схожие с SARS-Cov-2. Тестируемые образцы включали процентный раствор детского шампуня, средства для ополаскивания рта на основе перекиси водорода и другие антисептические растворы. Вещества контактировали с вирусами в течение 30 секунд, одной или двух минут перед последующим разбавлением. После этого в растворы помещали культивируемые клетки человека.
По числу выживших после нескольких дней клеток ученые определяли уровень инактивированных в растворе вирусов. Оказалось, что процентный раствор детского шампуня, который используется врачами для обработки пазух, уничтожает до 99,9 процента вирусов. Многие средства для полоскания рта также уничтожали 99,9 процента вирусов спустя 30 секунд контакта.
Специалисты планируют провести клинические испытания ополаскивателей для проверки, могут ли они снизить вирусную нагрузку у пациентов с COVID-19.
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