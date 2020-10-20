Врачи напомнили об опасности антибиотиков при гриппе

Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, чем опасен прием антибиотиков во время гриппа. Соответствующую памятку сотрудники разместили на официальном сайте.
Врачи напомнили, что прием антибиотиков опасен, так как они не способны справиться с вирусом, убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Обычно антибиотики назначает врач при осложнениях, которые возникают при присоединении бактериальной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения до сих пор считает самым эффективным способом профилактики гриппа — вакцинацию. Прежде всего прививку надо сделать тем, кто входит в группу риска: дети, люди старше 60 лет, беременные, медперсонал, работники общественного транспорта, больные хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, иммунной системы. Оптимальным временем для вакцинации в Роспотребнадзоре назвали период с сентября по ноябрь.
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