Врачи напомнили об опасности антибиотиков при гриппе

Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, чем опасен прием антибиотиков во время гриппа. Соответствующую памятку сотрудники разместили на официальном сайте.

Врачи напомнили, что прием антибиотиков опасен, так как они не способны справиться с вирусом, убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Обычно антибиотики назначает врач при осложнениях, которые возникают при присоединении бактериальной инфекции.