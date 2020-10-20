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Эксперты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова предположили, что пик заболеваемости COVID-19 в России пойдет на спад уже в первых числах ноября.

Для этого специалисты проанализировали число инфицированных, суточный прирост числа сделанных тестов на коронавирус, и соотношения этого числа. Чтобы оценить динамику выявленных случаев ОРВИ и коронавируса, ученые рассчитали индекс интенсивности инфицирования — сравнили численность заболевших в текущем месяце с показателями предыдущего в процентах.