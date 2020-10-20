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Раскрыт способ избежать заражения коронавирусом после отпуска 

Анастасия Иванова 44 минуты назад
Раскрыт способ избежать COVID-19 после отпуска
Фото: depositphotos.com
Эксперты рассказали, как обеспечить безопасность вещей в багаже по возвращении из отпуска и избежать заражения коронавирусом.
В первую очередь, необходимо тщательно обработать всю одежду, которую путешественник брал с собой в поездку.

«Подойдет обычная стирка в 30-градусной воде. По желанию можно добавить при цикле полоскания немного дезинфицирующего средства, безопасного для стиральной машины», — указал генеральный директор организации Laundryheap Деян Димитров.

Аналогичную рекомендацию дал членн Национальной службы здравоохранения Великобритании доктор медицины Джон Сенсакович, заявив, что наиболее безопасно стирать вещи на более высоких температурах.

«Одежду следует стирать при более высоких температурах, нежели чем обычно, а вдобавок — с использованием продукта на основе отбеливателя, чтобы максимально снизить риск распространения инфекции».

Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему джинсы можно и не стирать.
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