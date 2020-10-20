Раскрыт способ избежать COVID-19 после отпуска

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Эксперты рассказали, как обеспечить безопасность вещей в багаже по возвращении из отпуска и избежать заражения коронавирусом.

В первую очередь, необходимо тщательно обработать всю одежду, которую путешественник брал с собой в поездку.

«Подойдет обычная стирка в 30-градусной воде. По желанию можно добавить при цикле полоскания немного дезинфицирующего средства, безопасного для стиральной машины», — указал генеральный директор организации Laundryheap Деян Димитров.

Аналогичную рекомендацию дал членн Национальной службы здравоохранения Великобритании доктор медицины Джон Сенсакович, заявив, что наиболее безопасно стирать вещи на более высоких температурах.