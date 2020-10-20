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Раскрыт простой способ избежать заражения коронавирусом после отпуска 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыт способ избежать заражения COVID-19 после отпуска
Фото: Globallookpress.com
Эксперты раскрыли простой способ обеспечить безопасность вещей в багаже по возвращении из отпуска и избежать заражения коронавирусом. Об этом пишет Daily Express.
В первую очередь, речь идет о тщательной обработке всей одежды, которую путешественник брал с собой в поездку.
«Подойдет обычная стирка в 30-градусной воде. По желанию можно добавить при цикле полоскания немного дезинфицирующего средства, безопасного для стиральной машины», — указал генеральный директор организации Laundryheap Деян Димитров (Deyan Dimitrov).
Аналогичную рекомендацию дал доктор медицины Джон Сенсакович (John Sensakovic), также подчеркнув, что лучший способ избавиться от COVID-19 — обработать вещи при мощном нагреве.
«В определенных ситуациях одежду следует стирать при более высоких температурах, нежели чем обычно, а вдобавок — с использованием продукта на основе отбеливателя, чтобы максимально снизить риск распространения инфекции», — отметили в свою очередь в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS).
17 октября глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк заявил, что риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий. По его словам, вероятность подхватить вирус находится в той же категории, что и удар молнии.
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