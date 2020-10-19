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Названы долгосрочные последствия коронавируса 

Анастасия Иванова 32 минуты назад
Названы долгосрочные последствия коронавируса
Фото: РИА Новости
Большая часть перенесших заражение коронавирусом испытывает проблемы с самочувствием в течение двух-трех последующих месяцев. Сообщается, что у них нарушаются когнитивные функции. Об этом свидетельствуют данные исследования Оксфордского университета, передают РИА Новости.
Известно, что в исследовании приняли участие 58 пациентов с разным течением заболевания после лабораторного подтверждения заражением COVID-19. Каждый из них прошел процедуру магнитно-резонансной томографии мозга, легких, сердца, печени и почек. Им были сделаны спирометрия для диагностики функции легких и тесты на сердечные функции. Ученые приняли во внимание вредные привычки участников, индекс массы тела, образ жизни и психическое здоровье.
Выяснилось, что 64% пациентов испытывали постоянную одышку, а 55% жаловались на постоянное чувство усталости. Аномалии в тканях легких были отмечены у 60% заразившихся COVID-19, в почках — у 29%, в сердце — у 26% и в печени — у 10%. Сообщается, что отклонения в органах были даже у пациентов, которые перенесли заболевание не в критической форме. У пациентов наблюдалось нарушение когнитивных функций.
Ранее «Рамблер» писал о том, что раскрыта схема действий при первых признаках COVID-19.
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Коронавирус , РИА Новости
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