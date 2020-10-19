Названы долгосрочные последствия коронавируса 

Большая часть перенесших заражение коронавирусом испытывает проблемы с самочувствием в течение двух-трех последующих месяцев. Сообщается, что у них нарушаются когнитивные функции. Об этом свидетельствуют данные исследования Оксфордского университета, передают РИА Новости.

Известно, что в исследовании приняли участие 58 пациентов с разным течением заболевания после лабораторного подтверждения заражением COVID-19. Каждый из них прошел процедуру магнитно-резонансной томографии мозга, легких, сердца, печени и почек. Им были сделаны спирометрия для диагностики функции легких и тесты на сердечные функции. Ученые приняли во внимание вредные привычки участников, индекс массы тела, образ жизни и психическое здоровье.

Выяснилось, что 64% пациентов испытывали постоянную одышку, а 55% жаловались на постоянное чувство усталости. Аномалии в тканях легких были отмечены у 60% заразившихся COVID-19, в почках — у 29%, в сердце — у 26% и в печени — у 10%. Сообщается, что отклонения в органах были даже у пациентов, которые перенесли заболевание не в критической форме. У пациентов наблюдалось нарушение когнитивных функций.