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Стопкоронавирус.рф

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной 

РИА Новости 1 час назад
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Фото: РИА Новости
Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России напряжённая, в ряде других стран она критическая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эпидемиологическая обстановка по новому коронавирусному заболеванию, безусловно, напряженная в целом по стране, в РФ, в ряде стран Европы, ряде стран мира она осложнена до критической", — сказала Попова журналистам.

Она уточнила, что в России сегодня принимаются все меры, чтобы стабилизировать ситуацию.
По словам Поповой, сейчас важно соблюдать все правила профилактики распространения коронавируса — носить маски, беречь людей старшего возраста и пациентов с хроническими патологиями.

"Конечно же, максимально сократить все возможные контакты. Лучше это время провести дома. Это период эпидподъема", — пояснила Попова.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор
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