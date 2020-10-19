Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ложью слухи о платной госпитализации для лечения коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Вот, что Проценко написал в социальной сети:
«Информация о возможности платной госпитализации для лечения COVID-19 в ГКБ 40 является абсолютной ложью. Госпитализация осуществляется исключительно по экстренным показаниям. Расходы по лечению покрывается системой ОМС».
Он также попросил подписчиков сообщать о подобных случаях.