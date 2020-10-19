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Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19 

РИА Новости и ещё 6 19 часов назад
Онищенко высказался об искусственной природе COVID-19
Фото: РИА Новости
Бывший главный санитарный врач России, депутат ГосдумыГеннадий Онищенко оценил версию об искусственном происхождении COVID-19.
По его словам, в 2013 году ученые из КНР и США смогли лабораторно воспроизвести коронавирус, но, как отмечает Онищенко, вирус не приобрел после этого никаких новых свойств.
"В 2013 году совместно китайцы и американцы провели полное геномное секвенирование коронавируса и обратную рестрикцию. Но там не было ничего такого, что могло изменить его свойства, был просто воспроизведен тот же самый вирус. Просто было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим. Коронавирус преодолел межвидовой барьер, с мелких млекопитающих, перепончатокрылых он перешел на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь", — сказал Онищенко в беседе с НСН.
Бывший главный санитарный врач отметил, что человечество вступает в "шестой технологический уклад", при котором, благодаря доминированию достижений в биотехнологиях и синтетической биологии, возможно будет создать "не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф
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